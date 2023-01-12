Смертность выросла в пять раз: Гайдай рассказал о ситуации в оккупированном Северодонецке

В городе Северодонецк на Луганщине, который российские войска захватили в июне 2022 года, за последнее время смертность среди местного населения выросла примерно в пять раз. При этом оккупанты пытаются такие данные скрывать.

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Об этом в эфире ТСН рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в среду, 11 января. По его словам, ныне законные власти региона не имеют доступа к достоверной информации о погибших гражданских (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Все данные будут собираться и обрабатываться уже после того, как города и села Луганской области будут деоккупированы.

Они (оккупанты. – Ред.) пытаются сделать так, чтобы эта информация никуда вообще не выходила, сколько погибает людей. Но мы общались с врачами, которые записывали и подводили итоги относительно погибших в городе Северодонецк. Они говорят, что в последнее время количество умерших гражданских людей выросло в пять раз", – сказал Гайдай.

Причиной этого, по мнению главы ОВА, могут быть отсутствие критической инфраструктуры, уничтоженной армией РФ, а также недостаточное количество медперсонала и больниц, которые могут функционировать.

"Здесь может быть просто отсутствие критической инфраструктуры, то есть люди просто замерзают. Кроме того, больницы не работают нормально и не предоставляют гражданским никаких медуслуг. Есть много раненых российских военных, иногда врачей забирают из больниц и переводят в военные мобильные госпитали", – рассказал чиновник.

По его словам, украинцы, которым удалось вернуться из пыточных в Старобельском районе, говорят, что даже в фильмах не видели таких зверств, которые совершают россияне.

Ранее руководитель Северодонецкой областной военной администрации Александр Стрюк сообщил, что оккупированный город находится в сложной гуманитарной ситуации. Там практически нет тепла, света, газа и воды, российские захватчики заминировали его по периметру.

"Город без отопления, электричества и любых других коммуникаций. Только эпизодически где-то вода, подключили электричество, где-то на несколько домов на свой страх и риск подали газ", – сказал он.

В настоящее время в Северодонецке остается около 7 тысяч гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором видно, как сейчас выглядит Северодонецк в Луганской области. Уличные бои в городе продолжались целый месяц, после чего 25 июня украинские военные вышли из населенного пункта.