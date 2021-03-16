Смертность от коронавируса в Украине будет расти минимум до апреля – НАН

В Украине ожидается рост смертности от коронавируса, который продлится минимум до начала апреля 2021 года. Сейчас летальность остается на уровне 2,5% после пиковых 3% в начале февраля, когда было мало заболевших.

Об этом сказано в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 10-16 марта Национальной академии наук Украины (НАН), опубликованном во вторник, 16 марта.

Ученые отмечают, что рост количества новых случаев COVID-19 начался еще в середине прошлого месяца, при этом заболеваемость еще не достигла пиковых значений.

В то же время в больницах сейчас провел больше больных, чем во время осенней волны болезни. Кроме того, число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких и тех, кто нуждается в подаче кислорода, является максимальным. К такому уровню приближается и количество больных коронавирусом в реанимациях.

Напомним, в двух областях Украины подтвердили распространение британского мутанта COVID-19. Циркуляцию же мутировавших штаммов COVID-19, которые имеют южноафриканское или бразильское происхождение, в Украине не обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период пандемии коронавируса Украина по уровню смертности от этой болезни заняла 36 место среди всех европейских стран. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что наша статистика значительно лучше показателей Великобритании, Франции и Италии.