Названы имена украинских военных, погибших 26 марта на Донбассе

На востоке Украины в пятницу, 26 марта, погибли четыре военных. Стали известны имена трех погибших героев.

Ими оказались - Сергей Коваль, Сергей Барнич и Максим Абрамович, передает OBOZREVATEL. О четвертом погибшего пока ничего не известно.

"С 2017 по 2020 год Абрамович проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабря 2020 года вновь встал на защиту Украины. Погиб 26 марта в результате вражеского обстрела под с. Шумы в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области", – говорится в сообщении городского совета.

Военный, погиб в Донбассе. Дубровицкая городской совет

Кроме того, в районе с.Шумы в тот день погиб и Барнич Сергей Михайлович 1974 года рождения.

Военный Барнич, погибшего на востоке Украины. Facebook Александра Соколовского

Также 26 марта на Донбассе вследствие минометного обстрела погиб подполковник Коваль Сергей Васильевич. Сослуживцы Коваля написали, что их побратим умер героически, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Погибший подполковник ВСУ. Воинская часть А2641

Как сообщал OBOZREVATEL, под Шумами Донецкой области 26 марта террористы устроили минометный обстрел. В результате погибли четверо воинов ВСУ, еще двое получили ранения.

После этого украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала срочное внутреннее совещание.