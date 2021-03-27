Названы имена украинских военных, погибших 26 марта на Донбассе
На востоке Украины в пятницу, 26 марта, погибли четыре военных. Стали известны имена трех погибших героев.
Ими оказались - Сергей Коваль, Сергей Барнич и Максим Абрамович, передает OBOZREVATEL. О четвертом погибшего пока ничего не известно.
"С 2017 по 2020 год Абрамович проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабря 2020 года вновь встал на защиту Украины. Погиб 26 марта в результате вражеского обстрела под с. Шумы в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области", – говорится в сообщении городского совета.
Кроме того, в районе с.Шумы в тот день погиб и Барнич Сергей Михайлович 1974 года рождения.
Также 26 марта на Донбассе вследствие минометного обстрела погиб подполковник Коваль Сергей Васильевич. Сослуживцы Коваля написали, что их побратим умер героически, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, под Шумами Донецкой области 26 марта террористы устроили минометный обстрел. В результате погибли четверо воинов ВСУ, еще двое получили ранения.
После этого украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала срочное внутреннее совещание.