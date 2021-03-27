Названо імена українських військових, які загинули 26 березня на Донбасі

На Сході України у п'ятницю, 26 березня, загинуло четверо військових. Стали відомі імена трьох загиблих героїв.

Ними виявились - Сергій Коваль, Сергій Барнич та Максим Абрамович, передає OBOZREVATEL. Про четвертого загиблого поки нічого не відомо.

"З 2017 по 2020 рік проходив службу в Збройних Силах за контрактом та брав участь в бойових діях в зоні АТО. В грудні 2020 року знову став на захист України. Загинув 26 березня в наслідок ворожого обстрілу під с. Шуми в зоні проведення операції об’єднаних сил в Донецькій області", – йдеться у повідомленні міської ради.

Військовий, який загинув на Донбасі. Дубровицька міська рада

Окрім того, в районі с.Шуми того дня загинув і Барнич Сергій Михайлович 1974 року народження.

Військовий Барнич, який загинув на сході України. Facebook Олександра Соколовського

Також 26 березня на Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув підполковник Коваль Сергій Васильович. Товариші по службі Коваля написали, що їхній побратим помер героїчно, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.