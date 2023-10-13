'Смелые нести свет': 14 октября в музее Т. Шевченко открывается фотовыставка о самой сложной зиме в истории независимой Украины

Прошлая зима стала одним из самых трудных испытаний за всю историю независимой Украины. Как жили украинцы во время массовых отключений света, налаживали быт, продолжали работать и помогать друг другу — рассказывают в своих работах украинские фотографы Саша Маслов, Сергей Коровайный, Евгений Малолетка, Полина Поликарпова, Мстислав Чернов и многие другие.

Документация жизни страны при отключении света из-за обстрелов дает новое измерение, новую глубину в понимании того, как украинцы переживают самые тяжелые времена своей жизни и одновременно формируются как нация – мы адаптируемся к любому дискомфорту, но не соглашаемся на малейшие компромиссы с совестью, отмечают арт-кураторы выставки.

В проекте "Смелые нести свет" демонстрируется надежда и ценности, объединяющие украинцев, и персональный травматический опыт – все это превращается в коллективное сопротивление отчаянию. Через документацию войны демонстрируется, что даже в тяжелейших условиях украинцы находят способ учиться, создавать, работать и продолжать борьбу. Фотографии самой тяжелой зимы из многих регионов Украины также собраны в одноименную книгу, которая будет представлена на выставке и станет еще одним документом войны, который вскоре увидит весь мир. В течение ноября 2023 года выставка также будет представлена в Харькове и Львове.

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Организаторы проекта: группа ДТЭК и Port of Culture, при поддержке партнеров Ist Publishing, Ukrainian Association of Professional Photographers и Национального музея Тараса Шевченко.

Выставка будет работать в атриуме Национального музея Тараса Шевченко с 14 по 22 октября.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12, Киев.

Время работы: с 10:00 до 18:00 (среда – воскресенье).