Служил пулеметчиком: на фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен. Мужчина стал в ряды войска добровольцем – когда его не взяли в ВСУ, присоединился к терробороне, а затем попал на фронт.

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Воин-пулементщик родом из Каменец-Подольского не дожил месяц до своего 32-летия. О потере сообщил в Facebook театральный режиссер Евгений Лавренчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ужасная новость. Война убила Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы. Вечная улыбка, светлый взгляд – так тебя запомнят коллеги... Когда его не приняли в ряды ВСУ, он пошел в терроборону. Патриот, доброволец. Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память Герою! Красота не умирает!" – написал он.

Ростислав Янчишен родился 20 мая 1991 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Получив хореографическую подготовку в киевском художественном вузе, он попал по распределению в Одесский национальный академический театр оперы и балета, где работал артистом балета.

В то же время художественная деятельность не была препятствием для активной гражданской позиции Ростислава. Он вместе с балетной труппой театра объездил многие страны, был высокообразованным и духовным человеком.

Об этом его сослуживцы узнали из разговоров во время многочисленных учений и дежурств ТрО, отметил в Facebook Александр Федьков – каменецкий ученый, который был с Ростиславом в теробороне.

"У меня лично была еще одна нить, которая связывала с Ростиславом: я и его родители заканчивали Приворотскую среднюю школу Каменец-Подольского района, поэтому землячество с одного уголка Подолья сближало. Вместе выражали желание вступать на один пост, а ночные дежурства уже не казались бесконечно длинными. Хотя как преподаватель привык больше говорить, однако его слушал с удовольствием", – признался он.

По его словам, интересный другой жизненный опыт Ростислава внушал оптимизм. Мужчина назвал товарища настоящим современником независимой Украины – профессиональным, образованным, патриотическим, оптимистичным человеком.

Известно, когда Ростислава взяли в ВСУ, он после учебы в военном учебном центре отправился на восток в Донецкую область. Служил пулеметчиком. Погиб воин 19 апреля фактически за месяц до 32-летия.

"Смс-переписки и короткие разговоры. Последний обмен поздравлениями – на Пасху. И вот сегодня: погиб… Прощай, друг! Вечная память тебе! Родным – искренние соболезнования. Герою – Слава!" – добавил Федьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля исполнилось бы 30 лет легкоатлету Роману Полищуку, воевавшему в 206-м батальоне теробороны ВСУ. Спортсмен прошел бои за Киевскую и Херсонскую области, после чего воевал в горячей точке фронта – под Бахмутом, где героически погиб 10 марта.

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