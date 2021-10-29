Служба безопасности Украины 'прикрыла' коррупционные аферы на Одесской таможне

СБУ разоблачила чиновника Одесской таможни, требовавшего взятку за "ускоренное" переоформление автомобилей. Также СБУ Одесщины задержала чиновника госохраны природно-заповедного фонда Нижнеднестровского национального природного парка, который заставлял подчиненных "сотрудничать" с браконьерами. По материалам СБУ Одесщины сообщили о подозрении экс-командиру корабля морской охраны, пропустившему в море неисправное судно. Кроме того, СБУ Одесщины блокировала два масштабных канала контрабанды сигарет.

СБУ Луганщины возвратила государству 2 гектара земли, которую Кременская РГА незаконно отдала в аренду под элитный комплекс отдыха. В Кировоградской области нейтрализовали преступную группировку, которая терроризировала жителей Александрии. В Днепропетровской задержали руководителя одного из коммунальных предприятий Кривого Рога, который закупал автобусы и троллейбусы вдвое дороже, чем предлагал завод-производитель. И поймали наркодилеров, которые производили и продавали метамфетамин.

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В Киевской области задержана банда, которая занималась контрабандой кокаина в Европу. Также разоблачен экс-руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины, который торговал огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами на территории Львовской и Закарпатской областей.

По материалам СБУ сообщили о подозрении экс-командиру корабля морской охраны из Одессы. Чиновник закрыл глаза на техническую неисправность танкера "Delfi", дежурившего в акватории Черного моря.

В ходе осмотра судна пограничники зафиксировали ряд нарушений: отсутствие одного якоря, неработающие главные двигатели, нестабильную работу систем связи, недобор экипажа, недостаточное количество топлива и провизии.

Капитан не принял меры по задержанию судна и его конвоированию в ближайший порт, как требует инструкция. Из-за этого оно сорвалось с якоря и село на мель вблизи одесского пляжа. Произошла утечка нефтепродуктов, загрязнивших среду.

В настоящее время в отношении экс-командира продолжаются следственные действия по подозрению в халатном отношении к военной службе.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную сделку на Одесской таможне. Исполняющий обязанности начальника одного из таможенных постов требовал взятку за "ускоренное" и беспрепятственное растаможивание автомобилей из Южной Кореи и США.

По предварительным оценкам, ежемесячно через "схему" проходило более 8 тысяч автомобилей. За этот же период участники сделки зарабатывали более 200 тысяч долларов США. Взятки платили до 80% клиентов этого таможенного поста.

За вознаграждение автомобиль переоформляли в течение 4 часов. Если же клиенты отказывались от сотрудничества, процесс затягивался до 2 недель и цена была значительно выше. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной взятки.

Еще одну коррупционную схему, разоблаченную сотрудниками СБУ Одесщины, организовал начальник отдела госохраны природно-заповедного фонда Нижнеднестровского национального природного парка.

Чиновник заставлял подчиненных собирать деньги из рыбачивших на территории заповедника браконьеров. Ежемесячная такса с одного работника составляла до 10 тыс. грн. За нежелание "сотрудничать" начальник угрожал увольнением.

Взяточника поймали "на горячем" после получения 14 тыс. грн на банковскую карту от одного из работников парка.

Еще одних должностных лиц-коррупционеров раскрыла СБУ Луганщины. Несколько лет назад Кременская райгосадминистрация заключила договор с местным частным предприятием. Бизнесмены получили в аренду земельный участок в рекреационной зоне Кременских лесов.

По закону такие земли могут использоваться исключительно для оздоровления и отдыха населения, но арендаторы построили там закрытую элитную зону отдыха с гостевыми домами, бассейном и хозяйственными сооружениями.

Благодаря правоохранителям договор долгосрочной аренды между Кременской РГА и частной фирмой расторгнут. По материалам СБУ апелляционный хозяйственный суд вернул государству 2 гектара земли стоимостью около 4 млн грн.

Кроме того, СБУ Одесщины блокировала два масштабных канала контрабанды сигарет. Участники первой схемы пытались переправить табака на 27 млн грн в Венгрию в мешках с солью.

Правоохранители обыскали склад в зоне таможенного контроля в Измаиле, принадлежащей частному предприятию, и нашли там около 1,5 млн пачек сигарет без марок акцизного сбора. В настоящее время проверяют причастность к противоправной схеме сотрудников Одесской таможни.

Участники второго канала пытались переправить папиросы из Южной Азии в Украину через Одесский торговый морской порт. Правоохранители осмотрели груз и обнаружили более тысячи коробов с сигаретами иностранного производства без акцизных марок. В таможенной декларации и сопроводительных документах указано, что контейнер заполнен импортными шинами для велосипедов. Общая стоимость изъятых сигарет – более 13 млн грн.

В Кировоградской области СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая "выбивала" деньги из жителей Александрии. Бандиты создавали искусственные конфликтные ситуации и заставляли людей возвращать несуществующие долги. В случае отказа угрожали убийством.

Сотрудники СБУ задержали организатора и двух активных участников группы при передаче денег от потерпевшего. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УКУ. Правоохранители выяснили, что в состав банды входил контрактник одного из правоохранительных органов Украины.

СБУ Киевщины уничтожило масштабный транзитный канал контрабандных наркотиков Один из участников банды пытался переправить в Европу почти пол килограмма кокаина, спрятавшегося в металлической банке с конфетами.

Делков поймали в аэропорту "Борисполь". По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотиков составляет более 2 млн. грн.

СБУ Днепропетровщины разоблачила коррупционную схему, организованную руководителем одного из коммунальных предприятий Кривого Рога. Чиновник закупил для города автобусы и троллейбусы по почти вдвое более высокой цене, чем предлагал завод-производитель.

Тендерные процедуры по закупкам не проводились. При этом транспорт оформили не на КП, а на фирму-посредника. Поэтому коммунальщики использовали его на условиях лизинга.

По результатам судебно-экономической экспертизы, коммунальщики нанесли городскому бюджету ущерб почти на 7,3 млн грн. Правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты преступления. Директору КП сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ.

Также СБУ Днепропетровщины ликвидировала наркогруппировку, которая производила и сбывала метамфетамин на территории региона. Шесть жителей Днепра и Каменского обустроили нарколабораторию в арендованном гараже. Прекурсоры для изготовления товара получали контрабандой из-за курьеров с Ближнего Востока.

За время деятельности дельцы реализовали самодельного метамфетамина на несколько миллионов гривен. Правоохранители провели 10 обысков, во время которых изъяли расфасованные психотропы, оборудование для их изготовления и другие вещественные доказательства.

Организатору наркогруппировки и двум его подельникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ удалось задержать банду, торговавшую огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами на территории Львовской и Закарпатской областей.

Организаторами преступной группировки оказались эксруководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и рецидивист из Закарпатской области. Во время обысков в них нашли 25 килограммов металлической ртути, пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию разного калибра.

Одного из дельцов поймали "на горячем" во время продажи очередной партии ядовитого вещества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Иному объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 321 УК Украины.