Служба 112 уже скоро заработает в Днепре, а к концу года и в Одессе.

Служба 112, которую в Украине ввели на базе министерства внутренних дел еще в прошлом году, уже в ближайшее время заработает в Днепре, а до конца года – в Одессе. В настоящее время "Единое окно" для сообщений о чрезвычайных ситуациях по номеру 112 работает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Черкасской и Черниговской областях.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. Напомним: "Единое окно" для сообщений о чрезвычайных ситуациях является аналогом европейской службы экстренных вызовов 112 и американской 911. По словам чиновника, введение единого номера для вызова экстренных служб является требованием Евросоюза в рамках евроинтеграции Украины.

Службу 112 в Украине пытались создать еще в 2012 году (для проведения Евро-2012). Сообщения о запуске соответствующей службы в МВД делали и во времена Порошенко. Однако впервые служба в Украине начала работу в начале прошлого года.

"В ближайшее время мы планируем начать работу центра, который будет покрывать восточный регион нашей страны и будет работать в городе Днепр. Далее мы планируем начать работу еще одного четвертого центра, который будет работать в городе Одесса и будет покрывать южный макрорегион нашей страны", – заявил Тимченко.

Позвонив по одному номеру 112, можно вызвать несколько служб сразу. Из-за войны такая возможность сейчас достаточно актуальна, "когда есть ракетные прилеты, есть разрушения, есть пострадавшие, и необходимо вызвать сразу несколько служб", отметил чиновник.

Войдут ли в "южный макрорегион" Николаевщина и Херсонщина, где вызов нескольких служб сразу особенно актуален, чиновник не объяснил.

Как рассказал Тимченко, за год работы операторы службы 112 обработали более 2 миллионов звонков. По словам чиновника, около 30% операторов службы 112 владеют английским языком. А люди с проблемами слуха по номеру 112 могут совершить видеозвонок, используя жестовой язык – его операторы службы тоже понимают.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время на фронте находится около 70% военнослужащих Национальной гвардии, активно противостоящих российским оккупантам. Однако, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, только 20% личного состава Нацгвардии принадлежат к подразделениям оперативного и специального назначения, которые могут быть вовлечены в военные операции на фронтовых линиях и границе.

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