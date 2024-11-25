'Сломай тишину': ОО 'Девушки' запустила кампанию в рамках акции '16 дней против насилия'

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря в рамках Всеукраинской акции "16 дней против насилия" общество объединяется, чтобы повысить осведомленность людей о проблемах насилия, а также способствовать активным действиям по его предотвращению и преодолению.

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Общенациональное исследование, проведенное ОО "Девушки" совместно с World Vision в 2024 году, выявило тревожную тенденцию: только 24% украинцев, переживших физическое или сексуальное насилие, обращаются за помощью. Большинство даже не идентифицируют свой опыт как гендерно обусловленное насилие: только 20% опрошенных смогли распознать, что столкнулись с ГОН. Особенно уязвимы жители оккупированных, деоккупированных и прифронтовых территорий, где доступ к поддержке значительно усложнился.

Осознавая всю серьезность проблемы насилия в Украине, ОО "Девушки" запустила масштабную информационную кампанию "Сломай тишину". Ее цель – привлечь внимание к разным формам и проявлениям насилия, показать его разрушительное влияние на жизнь людей и предложить пути получения помощи пострадавшими.

"Насилие – это не личная трагедия, а системная проблема, скрываемая под масками обычной жизни: на работе, дома, на улице. Часто мы даже не подозреваем, что люди, которых встречаем каждый день, могут переживать тяжелые испытания", – отмечает Юлия Спориш, основательница и директор ОО "Девушки".

Используя социальные ролики, выставки, статьи и просветительские материалы, организация стремится вывести проблему из тени, рассказать о ее реальных масштабах и поддержать тех, кто решил разорвать круг насилия. Инициатива отмечает, что изменения возможны и каждый из нас может быть их частью.

Кампания "Сломай тишину" призывает открыто говорить о ГОН и совместно строить недискриминационное пространство для жизни и развития каждого человека.

Инициативу ОО "Девушки" уже поддержали известные личности, среди которых блогер Алла Малкин, ведущая телеканала ICTV Оксана Гутцайт, актер театра и кино Григорий Бакланов, телеведущая программы "Утро в большом городе" на ICTV2 Юлия Зорий, блогер и основатель YouTube-канала "Смешно не будет" Настя Сонечко, актриса дубляжа, театра и кино Антонина Хижняк и другие.

Если вы пострадали от ГОН или рядом люди, переживающие насилие, есть много организаций, готовых поддержать:

Национальная полиция Украины: 102 (если вы чувствуете угрозу своей жизни и здоровью, важно срочно обратиться в полицию – это может спасти жизнь).

Мобильное приложение для вызова полиции в случае насилия: по ссылке.

Правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей: 1547.

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, ОО "Ла Страда-Украина": 0 (800) 500 335 (со стационарного телефона) или 116 123 (бесплатно с мобильного телефона).

Национальная горячая линия для детей и молодежи: 116111 (с мобильного телефона), 0(800) 500225 (со стационарного и мобильного телефона).

Линия психологической поддержки для мужчин: 2345.

Всеукраинская бесплатная горячая линия психологической помощи ОО "Девушки": 0 (800) 600 044 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Информационная кампания #СломайТишину проходит в рамках проекта "Повышение уровня безопасности, защищенности и психического здоровья женщин и девушек, а также продвижения их прав" и реализуется ОО "Девушки" при технической поддержке ООН Женщины в Украине и финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF), гибкого и оперативного инструмента финансирования, поддерживающего качественные мероприятия для повышения возможности местных женщин в предотвращении конфликтов, реагировании на кризисы и чрезвычайные ситуации и использовании ключевых возможностей миростроительства.

Материалы кампании подготовлены при финансовой поддержке Женского фонда мира и гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (WPHF), но это не означает, что высказанные в ней взгляды и содержание официально одобрены или признаны со стороны Организации Объединенных Наций.

Просмотреть видео при поддержке звезд можно на YouTube-канале ОО "Девушки". Первое видео уже доступно по ссылке.