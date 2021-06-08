Слой асфальта при "Большой стройке" дорог невозможно уменьшить даже на миллиметр, – Тимошенко

При ремонте или строительстве дорог, которые с 2020 года ведутся в Украине по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", подрядчики не могут уменьшить слой асфальта "даже на миллиметр". Контроль качества гарантируется независимым технадзором.

Об этом в интервью для “ Фактов” рассказал замглавы Офиса президента, координатор программы “Большая стройка” Кирилл Тимошенко.

По его словам, для контроля качества, помимо тендера на строительство и ремонт дорог, разыгрывают отдельный тендер на технадзор.

“Этим занимаются европейские компании с хорошей репутацией. Например, технадзор за качеством строительства Запорожских мостов ведут австрийцы. Эти компании никак не связаны с постройкой дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта”, – заявил замглавы ОП.

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Кроме строительства новых объектов, команда “Большой стройки” Владимира Зеленского выполняет большие объёмы среднего или капитального ремонта дорог. При этом, такой ремонт практически не отличается от строительства дорог “с нуля”, ведь ремонтники меняют все нижние слои покрытия.

“Работы выполняют по современным технологиям. До нас никто не уделял такого внимания капитальному либо среднему ремонту. Сейчас качество – это условие номер один. Все дороги, сделанные в прошлом году, благополучно пережили зиму. Многие предрекали, что весной вместе со снегом сойдет и асфальт, а мы вообще не волновались”, – сказал координатор “Большой стройки”.

Также на отремонтированных трассах действует гарантийное обслуживание – это 5-7-10 лет, в зависимости от категории. Так что подрядчик обязан не только качественно построить дорогу, но и обслуживать трассу.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, и это будет очередным рекордом в истории независимой Украины.