'Уклонистские схемы', хищение средств и госбезопасность: СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами 18-20 января провела серию масштабных задержаний. За эти три дня получили подозрения более 200 фигурантов разных дел.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что было проведено более 150-ти спецопераций.

Правоохранители провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили уведомление о подозрении, 85 из них – задержаны.

Кому СБУ сообщила о подозрении:

19 враждебным агентам, осуществлявшим разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;

39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;

63 лицам, в том числе среди сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВЛК, а также медучреждений, подозреваемых во внедрении "уклоняющихся схем" и в организации незаконного пересечения границы;

семи лицам, которые вредили государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;

24 лицам, вредившим экономическим интересам государства;

семи лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средствам военного поражения.

Всего в рамках данных уголовных производств было проведено 287 обысков.

Как сообщал OBOZ.UA, только недавно по результатам комплексных мер в разных регионах Украины СБУ ликвидировала еще шесть новых схем для уклонян и задержала 19 организаторов сделок. Фигуранты торговали фиктивными медицинскими справками или за деньги переправляли ухилянцев за границу вне контрольно-пропускных пунктов, в том числе через непризнанное Приднестровье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!