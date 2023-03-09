'Слишком противоречива фигура': в 'Евросолидарности' заявили о необходимости нового конкурса на директора НАБУ

Из-за слишком противоречивой фигуры нового директора НАБУ Семена Кривоноса "Европейская Солидарность" требует от Правительства провести новый, честный и прозрачный конкурс на должность директора НАБУ. А также изменить конкурсную комиссию, которая небрежным и безответственным проведением предыдущего конкурса поставила под сомнение свою репутацию.

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Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Антикоррупционная инфраструктура, созданная нами в 2015-2019 годах, должна оставаться независимой, равноудаленной от всех политических сил и государственных структур. Это подчеркивает в своем свежем заявлении и G7, наш ключевой международный партнер. Как бы кто ни относился к предыдущему директору НАБУ, не было никаких, даже малейших оснований ассоциировать его с властью, чего не скажешь о новом директоре", – отметили в "ЕС".

В "ЕС" напоминают, что в 2021 году Михаил Саакашвили писал, что Семен Кривонос пользуется полной поддержкой главы ОПУ. Эксперты также констатируют связки новоиспеченного директора НАБУ с одним из заместителей руководителя ОПУ. В то же время контент-анализ сообщений Кривоноса в социальных сетях выражает его ярко негативное и вопиющее необъективное отношение к целому ряду политических сил.

"Все это подвергает сомнению его беспристрастность как директора НАБУ, угрожает независимости и профессионализме этого антикоррупционного органа, который может стать в один ряд из ДБР и БЭБ, а именно – превратиться в еще одно Бюро хороших услуг для власти. Земельный департамент, таможня и строительная инспекция – к сожалению, не те институции, в которых формируются антикоррупционные навыки. В любом случае Кривоносу нечего предъявить обществу в качестве положительных результатов ни в должности руководителя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ни по результатам работы на Одесской таможне", – говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

В "ЕС" отметили, что в память о тех временах, когда Семен Кривонос занимался регистрацией земельных соглашений в Обуховском районе, остался собственный участок, впоследствии проданный на порядок дороже, чем купленный.

"Мы призываем господина Кривоноса поступить так, как он уже сделал в 2016 году. Тогда, выиграв конкурс на должность руководителя Одесской территориальной ячейки НАБУ, отказался от должности после того, как журналисты-расследователи обнаружили факты недостоверного декларирования, потому что состояние претендента не соответствовало его доходам", – отметили во фракции.

В партии добавляют, что зримые признаки политической предвзятости и заангажированности, длительный опыт работы в коррумпированных структурах, явно невзрачный баланс собственных расходов и доходов – все это вызывает серьезные сомнения в соответствии Семена Кривоноса только что занятой должности. И диктует необходимость нового конкурса.