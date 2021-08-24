Слезы радости застилают глаза. Даже не знаю, что и писать. Те редкие минуты, когда ты безумно счастлив за "народы Донбасса" и даже немножко им завидуешь. Ну, как немножко, я бы сказала, на всю грудь, всего так сказать, шестого размера.

А как не завидовать? Как не рыдать от счастья за своих экс-земляков, когда им поперло. Фартонуло. Свезло! Просто сорвали джек-пот всей своей "республикой".

Эх,-вздыхаешь ты,-живут же люди,- и идешь складывать поленницу дров, хороших таких, дров, так как ты чистил, выделенный тебе государством участок земли и нарубил-нарезал на пару зим и валежника, и веток козам, и дров, и даже столбиков для паркана. А веник? Веник ты купишь в магазине, у нас там такие хорошие веники продаются, частник делает, от души, нестираемые такие веники.

Видео дня

А в ОРЛО тем временем…

Ах, да, я ж забыла написать причины такой лютой зависти к маленьким и юным "угольным швейцариям".

После 8 лет войны, "освобождения народа Донбасса" от "угнетения хунтой" и даже немножко "бандерами" "народ Донбасса" указом Пасечника получил вольную, свободу и экономические свершения.

Цитирую (вытирая слезы зависти): Глава ЛНР подписал закон о регулировании отдельных вопросов лесных отношений. Граждане имеют право свободно и бесплатно осуществлять заготовку валежника, хвороста, веников, ветвей и кустарников для мётел и плетения (далее – отдельные виды недревесных лесных ресурсов) исключительно для собственных нужд, – говорится в тексте закона.

Под собственными нуждами понимается необходимость заготовки исключительно для личных, семейных и домашних целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Заготовка может осуществляться без лимитов или предельных объёмов, но не должна наносить вред окружающей среде.

Граждане должны соблюдать санитарные правила, правила пожарной безопасности в лесах. Валежник – упавшие на землю в результате естественных биологических процессов (усыхание, повреждение насекомыми, стволовыми вредителями, поражение болезнями леса, нарушение целостности корневой системы и прочее) или под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды остатки стволов деревьев или их части (сучья, ветви), утратившие технические качества и товарную ценность. Его можно собирать исключительно вручную, без рубки, а перевозить – только по существующим лесным дорогам.

Хворост – срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле (нижний край ствола – прим. ред.) до четырёх сантиметров, а также срезанных вершин, сучьев и ветвей деревьев. Его заготовку можно осуществлять со срубленных деревьев и кустарников, рубка которых осуществлена в установленном законодательством порядке. Веники, ветви и кустарники для мётел и плетения заготавливают на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохранение подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев, рубка которых осуществлена в установленном законодательством порядке.

Рубить деревья, чтобы заготовить недревесные лесные ресурсы, нельзя. Лесные участки, требующие очистки от валежника, а также лесные участки, на которых возможно осуществление заготовки хвороста, веников, ветвей и кустарников для метел и плетения, определяются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, реализующим государственную политику и осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, на основании материалов лесоустройства или специальных обследований".

А, ну, как вам? Вот-вот, понимаю ваше стеснение в груди. Сама сижу с чувством глубокой озабоченности и всевеликой зависти.

Правда, в долэнээровские времена тот самый валежник, как и сами дрова, как и ветки и кустарники для метел были не нужны там на Донбассе никому. Абсолютно никому.

Редкий селянин мог пойти в степи, чтобы нарезать дерезы (кустарники такой) для уличной метлы. Ну, мог пару штук сделать и продать на рынке вместе с огурцами-помидорами, чтоб два раза машину не гонять. Да и кому они были нужны на рынке-то? Городским жителям на метле особо летать некуда было, а сельские и сами себе дерезы настричь могли.

Отопление в тогда еще "не освобожденной от хунты" ОРДЛынии осуществлялось газом и углем. В городах исчезали городские котельные, так как основная масса людей устанавливали себе индивидуальное, частный сектор тоже переходил на газ. У многих в домах оставались печки, камины.

Согласно Горному Закону Украины все работники предприятий, все шахтеры-пенсионеры, даже давно закрытых шахт обеспечивались бесплатным бытовым углем или им компенсировали его стоимость.

Все это бралось в виде дотаций из госбюджета Украины и передавалось угольным холдингам.

То есть вся Украина работала на то, чтобы каждый второй житель Донбасса получал бесплатное отопление своих домов.

Плохо жили? Понимаю! Так "издеваться" над "бедными шахтерами Донбасса" могла только хунта и даже немножко фашисты.

Когда "народ Донбасса" "освободили из-под гнета" этой самой хунты, оказалось, что для шахт ОРДЛО без дотаций из госбюджета Украины выдавать бесплатно уголь всей пенсионной кагале очень невыгодно и даже накладно.

Поэтому в ОРДЛО начались задержки бытового топлива, а пенсионеры-шахтеры, которые в основной своей части орали "назад в СССР" стали мерзнуть в своих домах.

Я как-то в 2014-м году пыталась разговаривать с донбасянским зубожиллям на тему того, что на РФ нет Горного закона, и пенсионеры-шахтеры там занимаются тем, что пилят и воруют ближайший лесок, чтобы хоть как-то выжить.

Не дает РФ-матушка своим шахтерам ничего бесплатного. Да, а вот на РФ есть перечень законов, где оговорены разрешения по сбору валежника, грибов, ягод. А еще там огромные штрафы и уголовные дела за сбор в неположенном месте даров природы.

В РФ, куда так рвался Донбасс, чтобы пожить по-русски и по-богатому, нет Закона о престижности шахтерского труда, и пенсии шахтерам РФ начисляются не как в Украине 80% от заработка, нарушая равность других профессий и пенсионеров, а вот по равному, по справделивому равному для всех. И пенсия шахтеров РФ ниже, чем пенсия шахтеров Украины.

Но глаза донбасян были затянуты пеленой "шо ты понимаешь, Россия нам даст", поэтому меня за такие крамольные речи донбасяне называли бандеровкой-свидомиткой.

"Ты шо, типа самая умная тут, да?"-звучало из под насупленных шахтерских бровей. И ты скукоживался, понимая, что ум на Донбассе не в цене, на ум и сознание (свидомисть) можно и пулу получить.

"Донбасский талибан" всегда хотел по проще, побагаче, по-советски, а значит, много, даром и не задумываясь о глубоком.

Когда мы говорили, что Донбасс дотационный регион и все шахтерские забаганки удовлетворяются из кармана всей Украины, кто же нас слушал.

Нарратив "Донбасс-кормит", закинутый кремлевскими кураторами в мозги донбасян, работал на отлично. Советский человек, взлелеянный в бытовом и промышленном шовинизме, всегда считал, что его величие не знает предела.

Отсюда все эти "день шахтера-день комбайнера-день работника торговли", чтобы не дать забыть советскому человеку его важность, чтобы один раз в году он мог разбить на голове бутылку "за ВДВ" и утопиться в фонтане.

Шахтерам внушали величие, оплачивая их требования "пабагатому" из Госбюджета Украины и ни разу, ни разу не вышла, ни одна передача за 30 лет Независимости, где бы по полочкам "хочу" и кто за это платит. Наш безграмотный народ до сих пор живет в мире советских нарративов, абсолютно не понимая, откуда что берется: пенсии, льготы, субсидии, 4 000 долларов учителям, бесплатный бытовой уголь шахтерам.

Сейчас ОРДЛО на самоокупаемости. Ну, как на само. За все здесь платит РФ и ее бюджет, то есть за все донбасянские "хочу" платят теперь россияне. Это здорово! Захотели "Донбасс –Россия, Крым-наш"- оплатите.

Но вот почему-то РФ не стала оплачивать шахтерам-пенсионерам бесплатный бытовой уголь, норму в 6,5 тонн снизили сразу же, как началась ОРДЛыния до 1,5 тонны в год, а теперь и во все перевели на валежник.

Интересно, где столько валежника в степях Донбасса набрать, но то такое. Главное ж, без бандер!

Да, "без бандер" в ОРДЛО теперь и вывоз мусора, и ремонт канализации, дорог и водоподающих систем, и вот скоро "Водафон" тоже "без бандер".

Интересно, что русский "освободитель" не спешит вкладывать в ЖКХ ОРДЛО, в дороги, в шахты. Ой, шахты- здесь смешно. Их просто закрыли. В моем городе осталось лишь 3 работающие шахты, да и то по ним уже есть приказы на закрытие до 2022 года.

Поэтому спешу порадоваться за "народ Донбасса", еще бы, "маленькая угольная швейцария" в пик своего экономического развития, наконец-то вышла на уровень "для народа все бесплатно"! Вот вам "народ" бесплатный валежник и кусты в строго отведенных местах. Эх, еще бы и растяжки сняли в этих самых отведенных лесных местах, но, это уже совсем другая история!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.