Слепые сироты из Украины встретились со львами, вывезенными в Великобританию от ракет Путина: дети едва сдерживали слезы

Слепые дети-сироты из Украины, которые были вынуждены искать убежище за границей из-за войны, посетили Йоркширский парк дикой природы. Там ученики встретились со львами, которых перевезли в Великобританию из Познани.

В Польшу животных эвакуировали из Киева, чтобы спасти от путинских ракет. Дети были удивлены услышав зверей, а некоторые даже пустили слезу, пишет Mirror.

Как и львы, беженцы были спасены от войны, когда их интернат для детей с нарушением зрения в Харькове попал под обстрел. Юных учеников привезли в Польшу после того, как родные стены учебного заведения дрогнули от полномасштабного вторжения России.

Кошачьих постигла похожая судьба: львицу и трое ее детенышей неравнодушные люди эвакуировали в Познань, Польшу. Там хвостатые были заперты в вольере в течение 9 месяцев. Когда львята Эми, Санта и Тедди прибыли в Великобританию, они впервые увидели траву, деревья и птиц после того, как больше года назад их маму Айсу спасли от российских бомб в Донецке.

Слушая рев животных, 18-летняя Елизавета Терлецкая рассказала изданию: "Я была очень расстроена, что им пришлось покинуть наш дом в Украине, как и мне. Но я очень благодарна за то, что люди помогли им и мы все сейчас в безопасном месте". "Из-за того, что мы незрячие, мы слышим по-другому. Мы слышим больше и чувствуем шумы в своем теле. Это был ужасный опыт, и я надеюсь, что все это скоро закончится, потому что я больше никогда не хочу слышать бомбы", – вспоминает ученица.

Их школа в Харькове была одним из первых пострадавших от бомбардировок зданий и осталась практически разрушенной на следующий день после того, как они ушли оттуда. Сначала 70-летний директор интерната решил, что все должны прятаться в подвале, а работники школы заслонили окна матрасами. После травмирующего опыта детей спасло учебное заведение для людей с ограниченными возможностями в Польше. Сиротам понадобилось несколько дней, чтобы добраться до безопасного места.

"Я испытываю эмоции от того, что могу быть здесь. Я никогда не мечтал, что буду так много путешествовать. Для меня было большой неожиданностью узнать о львах из Украины, это похоже на нашу историю", – сказал один из учеников, 18-летний Богдан Устянский.

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