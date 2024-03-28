Умер известный психолог и лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман: его книга 'Думай медленно, решай быстро' стала мировым бестселлером

Известный американо-израильский психолог и автор бестселлера "Думай медленно, решай быстро" Даниэль Канеман умер 27 марта в возрасте 90 лет. Он был одним из основоположников поведенческой экономики, что принесло мужчине Нобелевскую премию по экономике в 2002 году.

Трагическое известие сообщил Принстонский университет, в котором Канеман работал до конца жизни как профессор психологии и связей с общественностью. Причину и место смерти не разглашают, но, как отмечает заведение, экономист "мирно умер".

"Дэнни был гигантом в этой [экономики и психологии] отрасли, звездой Принстона, гениальным человеком, замечательным коллегой и другом. Многие сферы в социальных науках не были такими до того, как он прибыл в сферу. Его будет очень не хватать", – отметил его бывший коллега профессор Эльдар Шафир.

Канеман и его давний знакомый-психолог Амос Тверски, "изменили" сферу экономики, обусловив, что человеческое поведение в большинстве своем нерациональное. Как отмечает The Guardians, их исследования были сосредоточены на том, насколько процесс принятия решений зависит от общественных предубеждений и стереотипов, обобщив теорию перспектив, которая получила всемирное признание.

Кроме Нобелевской премии Канеман в 2013 году получил президентскую медаль Свободы от Барака Обамы, которой награждают гражданских за особые заслуги во время Второй мировой войны.

В частности, канадско-американский ученый Стивен Пинкер ранее называл профессора "самым влиятельным психологом в мире", из-за его дельной работы "Думай медленно, решай быстро", которая стала бестселлером. В книге Канеман рассказал о влиянии бессознательных общественных предубеждений на человеческий выбор, и какие последствия за собой это влечет.

Ранее OBOZ.UA сообщал о смерти оскароносного сценариста фильма "Король говорит" Дэвида Сайдлера. Мужчина отошел в мир инной в возрасте 87 лет в Новой Зеландии во время рыбалки. Основой его широко известной киноленты стал собственный опыт мужчины, за что он получил многочисленные награды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!