Слепая собака вернулась с прогулки без хозяйки: во Львове при странных обстоятельствах пропала 34-летняя женщина. Фото

Во Львове 3 декабря в розыск объявлена 34-летняя Мария Дергобузова, которая исчезла при непонятных обстоятельствах. В последний раз ее видели на прогулке с собакой Лордом, который поздно вечером вернулся домой сам с плетущимся за ним поводком.

Об этом сообщило издание Zahid.net, журналисты которого пообщались с близкими пропавшей девушки. Прежде ей было несвойственно внезапно пропадать на несколько дней, а тем более оставлять домашнего питомца, который страдает слепотой.

Известно, что Мария Дергобузова не имеет родственников во Львове, ее родная сестра живет на Кипре. Девушка имеет проблемы психического характера, которые она контролирует с помощью медикаментов, а также нигде не работает, проживая за счет социальных выплат и пенсии.

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"Последние полгода Маша перестала принимать таблетки, так как сказала, что чувствует себя хорошо и без них. Однако я заметила, что ее поведение стало более замкнутым, она стала отстраненной и практически не хотела ни с кем говорить. Знаю только, что у нее появился новый друг по имени Роман", – поделилась информацией Наталья Тимошенко, знакомая пропавшей девушки, с которой они познакомились во время лечения в психиатрическом диспансере во Львове.

Мария утверждала, что у нее нет романтических отношений с Романом, он только помогал ей в быту, подвозил на личном транспорте. Также знакомые девушки утверждают, что он работал таксистом и временами злоупотреблял алкоголем.

"Она не любила о нем разговаривать и делиться личными проблемами. Однако 30 ноября она позвонила мне и призналась, что у нее серьезные трудности, но без подробностей. 1 декабря она позвонила сама снова и сказала, что сейчас не дома, а там, где находится, холодно и нет отопления..", – добавила Наталья.

Вторая подруга Марии Анастасия вспомнила, что в день своего исчезновения, 2 декабря, девушка позвонила ей и сказала, что Роман отвезет ее ненадолго в село Деревач в 20 км от областного центра. Раньше они уже ездили в этот населенный пункт вместе.

Несмотря на то, что у пропавшей было немало подруг, тревожное сообщение о ее пропаже в полицию сделала соседка. Именно она взяла слепого пса Марии, скулившего у закрытой двери в подъезде.

"Несколько лет назад Маша взяла слепого Лорда у своих друзей зоозащитников, заботилась о нем и никогда не оставляла беспомощное животное в одиночестве", – подчеркнула львовянка.

Полиция отметила, что 2 декабря при выгуле собаки Мария Дергабузова была одета в темный спортивный костюм и светлую куртку. Всех, кто может знать о ее местонахождении, просят обращаться на номер 102.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 4 декабря, в Киеве прошло прощание с киборгом, чьи останки нашли после шести лет поисков.