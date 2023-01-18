Скончался сотенный УПА Мирослав Симчич, проведший 32 года в советских концлагерях

В среду, 18 января, ушел из жизни сотенный Украинской повстанческой армии, Герой Украины Мирослав Симчич. Он 32 года провел в советских концлагерях.

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Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский. Стоит отметить, что только 5 января 2023 Симчичу исполнилось 100 лет.

"Сегодня перестало биться сердце Героя Украины, почетного гражданина Коломыи, легендарного сотенного УПА Мирослава "Кривоноса" Симчича. Только недавно вся Украина приветствовала его со столетием и получением давно заслуженного звания "Герой Украины", а уже сейчас нас всколыхнуло это печальное известие", – отметил Станиславский.

Мирослав Симчич родился 5 января 1923 года в Ивано-Франковской области в селе Вижный Березов. В 1941 году он вступил в юношескую сеть Организации украинских националистов (ОУН), а осенью 1943 года его отправили в первый шалаш Украинской народной самообороны в Космач, где Симчич служил пулеметчиком.

В 1945 году он участвовал в битве за сам Космач. Тогда повстанцы разгромили карательную дивизию НКВД, хотя сам бой длился три дня.

Арестовали "Кривоноса" в 1948 году, а уже в 1949 году его осудили за участие в УПА на 25 лет лишения свободы. В 1963 году Симчича освободили, однако в 1968 снова арестовали по так называемым "новоявленным обстоятельствам". Освобожден он был в 1985 году. Всего отбыл в заключении 32 года, 6 месяцев и 3 дня.

Следует отметить, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины украинскому военному и общественному деятелю, сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советским концлагерям Мирославу Васильевичу Симчичу. Он также удостоен ордена "Золотая Звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Печенежинской общине Ивано-Франковской области умерла 94-летняя связная Украинской повстанческой армии (УПА) Параска Гальчук. Она собирала одежду, продовольствие и передавала ценную информацию для воинов.

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