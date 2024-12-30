Сколько украинцев верят в светлое будущее Украины: результаты опроса

Несмотря на полномасштабную войну и другие трудности, с которыми сталкивается Украина, большинство граждан нашей страны продолжают верить в светлое будущее. Многие уверены, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского Союза.

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При этом для многих украинцев нынешние сложности воспринимаются как условная инвестиция в будущее, то есть усилия и потери будут вознаграждены позже. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Социологи рассказали, что опросы в течение нескольких лет показывают тенденцию к снижению доли тех, кто оптимистично смотрит в будущее Украины. Если в конце 2022 года 88% считали, что Украина через 10 лет будет преуспевающей страной в ЕС, то к декабрю 2023 года их доля сократилась до 73%, а к декабрю 2024 года – до 57%.

В то же время с 5% до 28% возросла доля тех, кто считает, что в стране будет разрушенная экономика. Социологи отметили, что хотя доля оптимистов снизилась за последний год на 16%, но не все из них превратились в пессимистов. То есть, значительная часть украинцев больше говорят о высокой неопределенности.

В целом несмотря на непростой год и его сложное завершение, большинство украинцев (57%) в целом склоняются к оптимистичному взгляду на будущее страны. При этом за последний год стало меньше тех, кто считает, что украинцы постепенно преодолевают противоречия и двигаются к сплоченной политической нации – с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. В то же время с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что противоречия только усугубляются и украинцы идут в раскол. Также с 6% до 14% стало больше тех, кто имеет неопределенные мнения по этому вопросу.

Напомним, большинство граждан Украины поддерживают идею постепенного вступления страны в НАТО. Речь идет о модели, когда Альянс пригласит Украину в международно признанных границах, при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временных оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что по состоянию на октябрь 2024 года 32% граждан Украины были готовы к территориальным уступкам ради мира. Стоит отметить, что еще в феврале текущего года всего 26% украинцев соглашались уступить врагу территории ради завершения войны.

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