Сколько украинцев покинули страну из-за войны и готовы ли вернуться домой: результаты соцопроса

16% украинцев после широкомасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину 24 февраля 2022 года сменили место жительства. Еще 12% – уехали, однако уже вернулись домой.

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При этом большинство, а именно 72% граждан не меняли своего места жительства. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный группой "Рейтинг" 23-26 декабря 2022 года.

При этом, половина выехавших планируют возвращаться домой только после окончания войны.

10% респондентов планируют вернуться на родину в ближайшее время, а 23% - еще пережидают. Возвращаться домой не планируют 11%.

Среди жителей прифронтовых территорий две трети проживают вне своих домов.

Большинство респондентов, а именно 87% опрошенных, не меняли место жительства из-за обстрелов инфраструктуры, 8% - именно поэтому выехали и проживают сейчас вне дома, 5% – выезжали и уже вернулись.

Опрос был проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборочная совокупность составляет 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Стоит отметить, что в Украине продолжает действовать запрет на выезд должностных лиц за границу, однако есть ряд исключений, за которыми можно покинуть территорию нашей страны. Известно, что с момента введения ограничения из Украины не было выпущено два человека, которые попадают под новые правила.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу, однако в этих нормах есть некоторые исключения. Например, позволяют выезжать тем, кто имеет троих детей, или едет в командировку на спортивные соревнования, культурные мероприятия, а также водителям, которые везут важный для Украины гуманитарный груз.

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