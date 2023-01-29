Сколько приходов покинули Московский патриархат за 4 года: Эпифаний рассказал о положительных сдвигах

Через четыре года после получения Православной церковью Украины Томоса от Вселенского Патриарха от УПЦ МП в ПЦУ перешли около 1 700 приходов. В целом Православная церковь Украины в настоящее время насчитывает более 8 тысяч религиозных общин, и их количество постоянно растет.

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Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Эпифаний в интервью NV. По его словам, на подконтрольной территории Украины УПЦ МП уже уступает ПЦУ по количеству приходов.

Митрополит Эпифаний подчеркнул, что к ПЦУ постоянно присоединяются новые религиозные общины, через 4 года после получения Томоса эта церковь насчитывает уже более 8 тысяч приходов, пятая часть из них перешли в ПЦУ от УПЦ МП.

"Сейчас ПЦУ насчитывает более 8 тыс. религиозных общин и постоянно присоединяются новые, не на бумаге, а именно реальных приходов, где есть община, действующий храм и совершаются богослужения. Если говорить о Московском патриархате, то через четыре года после получения нами Томоса, они потеряли более полутора тысяч приходов, примерно 1.700 приходов от них отошли", – отметил Эпифаний.

Он подчеркнул, что в УПЦ МП декларируют немногим более 11 тысяч приходов. Однако часть из них - находящиеся во временно оккупированном Крыму и на захваченной РФ части Донбасса - перешли в подчинение непосредственно РПЦ и российского патриарха Гундяева. Так что в реальности Православная церковь Украины по уровню поддержки украинцами уже опередила УПЦ МП.

"Если брать количество приходов РПЦ, которые находятся на территории неоккупированной Украины, то мы, ПЦУ, уже превосходим количественно Московский патриархат в Украине. Но если смотреть на данные социологических опросов, то украинскую церковь в обществе поддерживает более 50%, а российскую — 2- 4%.Есть и случаи, когда люди не имеют физически в доступе церкви ПЦУ и продолжают посещать церковь Московского патриархата, но это временное явление, мы работаем над тем, чтобы все верующие имели доступ к нашей церкви", – подчеркнул Эпифаний.

Напомним, ранее Эпифаний выразил уверенность, что ПЦУ получит долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней лавре: Свято-Успенского собора и Трапезной церкви. В этих храмах на протяжении многих лет хозяйничала УПЦ МП. В начале же в ПЦУ рассчитывают получать разовые разрешения на проведение богослужений на большие религиозные праздники, как уже было в этом году на Рождество и Крещение.