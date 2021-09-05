Сколько овощей нужно есть мужчинам и женщинам каждый день: в Минздраве назвали норму

Каждый день взрослому человеку следует съедать не менее 300 граммов овощей, что эквивалентно четырем-пяти порциям. Порция для женщины должна быть размером в один кулак, а для мужчины – в два кулака.

В то же время картофель не должен преобладать в овощном меню, также не следует заменять им другие овощи. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на странице организации в Facebook.

Медики также порекомендовали ежедневно съедать по одной порции бобовых: горошка, фасоли или чечевицы.

Видео дня

Они напомнили, что, согласно результатам многолетних исследований с участием миллионов людей из разных уголков мира, употребление натуральных растительных продуктов помогает выработать устойчивость к болезням, а также улучшает качество и продолжительность жизни.

"Большинство овощей содержит множество витаминов, минералов, пищевых волокон и одновременно полезные калории", – отмечается в сообщении ЦОЗ.

В Минздраве также добавили, что мужчины по всему миру едят меньше овощей, чем женщины, поэтому им рекомендуется увеличить норму потребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы главные правила заморозки овощей и зелени на зиму. Они могут храниться в морозилке целый год, и перед употреблением их не обязательно размораживать.