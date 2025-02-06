Сколько можно хранить воду после Крещения: куда можно выливать

Независимо от того, какой православный календарь вы соблюдаете – новый или старый – вас, наверняка интересует, как долго можно хранить освященную в день Крещения воду. По новому стилю этот праздник приходится на 6 января, а по старому – на 19.

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OBOZ.UA поинтересовался правилами, согласно которым святая вода должна храниться и использоваться. По поверьям она обладает целебными и защитными свойствами, на которые может повлиять неправильное хранение.

Прежде освященную на Крещение воду рекомендуют хранить не в пластиковой, а в стеклянной таре. Банку или бутылку предварительно нужно тщательно помыть, чтобы на ней не оставалось посторонних запахов. Если вы все же освятили воду в пластиковом сосуде, постарайтесь поскорее перелить ее в стекло.

Однако важно, чтобы предварительно в бутылке, куда вы нальете святую воду, не хранились алкогольные напитки. Такая последовательность считается неправильной.

Хранить сосуд со святой водой нужно в уютном месте, где он не будет у всех на виду. Вода не должна подвергаться даже случайному воздействию дурного глаза. Поэтому лучше всего поставить бутылку или банку в закрытый шкафчик или в кладовку и доставать оттуда только при необходимости.

Обычно, если вы набрали для освящения чистую воду и налили ее в хорошо вымытый сосуд, храниться она будет очень долго – не только до следующего Крещения, но и дольше. Срок годности такой жидкости не ограничен.

Если же священная вода испортилась – зацвела или помутнела, выливать ее прямо в раковину или на землю нельзя. Лучше такую воду вылить в ближайший водоем. Также допускается окропление ею животных и хозяйственных построек.

Крещенская вода считается у христиан святыней и относиться к ней нужно уважительно. Хранить ее нужно аккуратно и использовать при необходимости.

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