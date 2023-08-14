Сколько еще украинцев могут мобилизовать и будет ли альтернатива тем, кто 'не хочет воевать': разъяснение

Всеобщая мобилизация предполагает, что ряды Вооруженных сил Украины во время военного положения пополнят еще сотни тысяч человек в дополнение к тем, кто уже на фронте. Сегодня уклонисты от военной службы, призванной защищать страну, несут ответственность перед законом, а в Верховной Раде готовят новые законодательные изменения, предусматривающие альтернативную службу для тех, кто не хочет воевать.

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Пока такой документ, призванный немного изменить ситуацию с мобилизацией в Украине, подали для ознакомления народным депутатам. OBOZREVATEL собрал информацию, которая известна на это время.

Сколько украинцев еще могут мобилизовать?

В том, что в ходе военного положения в ряды Сил обороны могут призвать еще сотни тысяч граждан, убежден глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, полномасштабная война еще раз показывает, что количество на фронте тоже важно, хотя качество – более важно.

"Украина – большая страна и будет большой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на пять километров территории. Но как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с любой техникой", – объяснил волонтер.

Он напомнил, что за эти полтора года наше государство потеряло безвозвратно или из-за ранений огромное количество мотивированных, подготовленных людей с боевым опытом.

"Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014-го воюет и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие полгода назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом тот уровень потерь выбивает людей – по ранениям, по здоровью, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема", – отметил Чмут.

Волонтер подчеркнул, что защитники, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении.

Со своей стороны военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко говорит, что реалии мобилизации в ряды ВСУ сегодня стали вредным и неэффективным способом привлечь людей в армию. По его мнению, вместо жестких силовых методов, должна работать системная централизованная агитационная компания.

Такую предложил командир взвода БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей "Хохол" Серган. Он убежден, что украинская армия, более полутора лет дающая отпор российскому агрессору в полномасштабной войне, требует введения для военнослужащих краткосрочных контрактов. Военный отметил, что возможность именно такой службы стала бы дополнительной мотивацией для мужчин, которые опасаются мобилизации на неопределенный срок.

Будет ли альтернативная служба для тех, кто не желает воевать?

В Верховной Раде на рассмотрение депутатам передали законопроект №9566 о внесении изменений в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения возможностей мобилизовывать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, которые имеют оборонительный характер, обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

По мнению авторов, он должен урегулировать вопросы с теми, кто не готов воевать, например, по религиозным или другим убеждениям. Эти причины предлагается указывать в соответствующем заявлении, направляемом в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что попытка "принуждением и угрозами" мобилизовать граждан на военную службу "отрицательно сказывается на экономике" Украины. А еще якобы приводит к ненужному социальному напряжению, а также "создает приятное для врагов впечатление", будто бы в нашей стране "не хватает смелых патриотов, готовых защищать Отечество с оружием в руках".

Также отмечается, что для укрепления обороноспособности важную роль играет экономическое состояние государства, занятость населения в разных секторах экономики, пополнение бюджета и т. д.

Поэтому авторы законопроекта предлагают людей, которые по разным причинам не могут или не хотят воевать, привлекать к работам, "имеющим оборонный характер и обеспечивающим функционирование национальной экономики в условиях военного положения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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