От читаю я новини, що за три місяці 63 храми московського патріархату перейшло в ПЦУ.

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Не буду про кількість. Це, насправді, дуже мало.

Я зараз про інше. В неділю проїздив через Бучу. І дуже хотілося запитати: якого чорта ви, бучани, на вербну неділю пішли до московського патріархату? Скільки ще має бути знищено будинків і понівечено доль, щоб ви вирішили не йти на поклон до тих, хто вас зґвалтував?

А ще в мене є питання до міської влади: чому ви не забороните московський патріархат у себе на території і не заберете у них землю?

Невже рабство сидить в нас так глибоко чи ми настільки тупі?