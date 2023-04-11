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Блог | Сколько еще должно быть изуродовано судеб, чтобы вы не шли на поклон к своим палачам
От читаю я новини, що за три місяці 63 храми московського патріархату перейшло в ПЦУ.
Не буду про кількість. Це, насправді, дуже мало.
Я зараз про інше. В неділю проїздив через Бучу. І дуже хотілося запитати: якого чорта ви, бучани, на вербну неділю пішли до московського патріархату? Скільки ще має бути знищено будинків і понівечено доль, щоб ви вирішили не йти на поклон до тих, хто вас зґвалтував?
А ще в мене є питання до міської влади: чому ви не забороните московський патріархат у себе на території і не заберете у них землю?
Невже рабство сидить в нас так глибоко чи ми настільки тупі?
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