Сколько денег нужно для счастья: названа 'спорная' сумма

Количество денег может влиять на ощущение радости и удовлетворенности жизнью. Ученые в более ранних исследованиях назвали желаемой сумму в $75 тысяч в год, однако появилось мнение, что и эта отметка для многих не идеальна.

Как пишет ВВС со ссылкой на доктора философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворта, по мере роста дохода человек чувствует себя более счастливым. Он же отметил, что существующее утверждение, что якобы после того, как человек достигает заработка 75 тысяч в год, дальнейшее увеличение его заработка никак не влияет на счастье – ошибочно.

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Чтобы изучить этот вопрос, Киллингсворт озадачился ежедневными ощущениями человека и связал их с доходом.

В своих выводах ученых основывался на анализе данных опросника в специальном мобильном приложении Track Your Happiness, где пользователям предлагалось проследить самим за собой же – насколько они счастливы.

Ежедневно анкеты заполняли более 33 тыс. имеющих работу американцев. Эта программа в течение дня в любой момент может предложить заполнить человеку краткую анкету с обязательным указанием уровня его дохода. При этом человек отвечает "насколько ему хорошо в тот или иной момент", а также – "приносит ли жизнь удовлетворение в целом".

Такой метод повторов позволил вывести средние показатели обыденного ощущения счастья среди опрошенных.

"Выяснилось, что люди с высоким доходом получали больше ежедневного удовольствия от жизни, причем после дохода $75 тыс. удовольствие не тормозилось", – рассказал исследователь.

Киллингворт предположил, что связь между деньгами и счастьем может объясняться чувством контроля над жизнью.

В то же время, он отметил, что если человек начинает приравнивать деньги к успеху, он обычно начинает терять удовольствие от жизни.

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