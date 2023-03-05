Сколько человек из семьи могут мобилизовать в армию: объяснение

На уровне украинского закона возможно, что мобилизовать могут всех военнообязанных членов семьи, заявил юрист Ростислав Кравец, однако на практике он с таким не встречался. Если один из членов семьи погиб или пропал без вести на войне, то его близких родственников призвать не могут.

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Нюансы мобилизационного процесса эксперт объяснил в комментарии "Pro Гроші". Напомним, что мобилизация в нашей стране указом президента продлена до 20 мая 2023 года.

Законодательство не содержит уточнений о запрете призыва конкретного количества людей из одной семьи, но есть исключения.

Не подлежат военной службе муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка и бабушка, брат и сестра человека, который давал отпор вооруженной агрессии РФ, обеспечивал национальную безопасность и оборону Украины, но исчез или умер во время действия военного положения.

Второе исключение – один из родителей (опекунов) несовершеннолетнего ребенка не может быть призван, если муж/жена уже находятся на службе. Ребенка нельзя оставить без родительской опеки.

Ранее наше издание рассказывало:

– как отдельные категории лиц могут получить отсрочку от мобилизации;

– может ли работодатель вручать повестку и при каких условиях;

– какие предприятия могут забронировать работников во время мобилизации.

Как писал OBOZREVATEL, за игнорирование повестки украинцам угрожает ответственность – административная или уголовная. Если проигнорировать повестку для уточнения данных, можно получить штраф, а если речь идет о неявке в ТЦК по мобилизационному распоряжению – предстать перед судом как обвиняемый в уголовном правонарушении.

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