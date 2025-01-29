Скидка 50% или -50%: как говорить правильно

Сезон скидок в разгаре, и вы точно когда-то встречали выражение "скидки минус 50%". Однако нужно ли в этом случае употреблять слово "минус"? Или достаточно просто сказать "скидка 50%"?

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Языковед Ольга Багний объяснила, как говорить правильно. Специалист отметила, что это одна из самых частых ошибок.

Когда мы говорим о скидке, уже понятно, что цена уменьшается. Слово "минус" употреблять не нужно.

Так что рекомендуется использовать форму "скидка 50%".

Примеры правильного использования:

На все продукты действует скидка 50%.

Цена со скидкой 50% составляет...

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В украинском языке есть такое понятие как плеоназм – это чрезмерное использование слов, дублирующих друг друга. Такие конструкции обычно не добавляют новой информации, а наоборот, усложняют речь. Они являются примером лишних повторов, которые, хотя и могут быть привычными в повседневной речи, не соответствуют нормам литературного языка.

Словосочетание "выходной день" также является примером плеоназму, излишнего уточнения, поэтому считается речевой ошибкой. Детальнее об этом – читайте в материале.

Кстати, часто можно увидеть на вывесках надпись: "торгівельний центр". Казалось бы, все логично: существительное торгівля", значит и центр "торгівельний". На самом деле это тоже одна из самых распространенных ошибок. OBOZ.UA рассказывал, как сказать правильно по-украински : "торговий", "торговельний" чи "торгівельний" центр.

Также OBOZ.UA объяснял, чем отличаются схожие украинские слова "масло", "мастило" и "олія".

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