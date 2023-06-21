Скандальный поставщик Минобороны окончательно проиграл в суде борьбу против прозрачных закупок, – волонтер Яровая

Скандальная компания "Трейд Гранит Инвест", которая предлагала завышенные цены на питание для Минобороны и дискредитировала Общественный антикоррупционный совет, окончательно проиграла в суде. Медийное давление и десятки исков не стали помехой для проведения честных торгов на Прозорро.

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Об этом сообщила Дана Яровая, члены Общественного антикоррупционного совета и председатель ОО "Мечта детей Украины" в Facebook.

"Публикую историческое переломное видео. Сломанный хребет гидры. Сегодня Киевский апелляционный суд принял положительное для Украины решение: не удовлетворил иск компании, которая предлагала самые высокие цены за поставки питания украинской армии. ООО "Трейд Гранит Инвест" не торговалось вообще, завалил административные суды своими исками ко всем компаниям, а особенно к ООО "Атомсервис". Сегодня, 21 июня, скандальный поставщик проиграл в судах всех инстанций", – отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что, несмотря на все попытки сорвать прозрачные закупки скандальному поставщику, не удалось это сделать благодаря публичной огласке и пристальному вниманию общественности.

"Поговаривают, но я этому не верю, что Трейд Гранит Инвест" занесли кому-то куда-то за выигрыш. Поговаривают, но я в это тоже не верю, что это компания, входящая в орбиту бизнесмена Андрея Адамовского. Поговаривают, что именно они организовали все статьи обо мне в медиа, и не скупились на средствах, и не разбирались в связях, кому давать эту "заказуху". Заказанная медийная кампания имела целью не только загрязнить репутацию Общественного антикоррупционного совета, и подорвать обороноспособность страны из-за манипуляций вокруг прозрачных закупок", — подытожила Дана Яровая.