Скандальный Маркус впервые за долгое время вышел на публику и рассказал свою версию конфликта в 47-й бригаде

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус, долго не появлявшийся в информационном пространстве, 11 декабря показал ряд новых видео. В частности, военный рассказал свою версию конфликта с руководством бригады.

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Он утверждает, что поскольку сейчас служит с другими людьми, у него нет цели сведения счетов. Причем военный в начале своих видео поставил дисклеймер, то есть отказ от ответственности за все упомянутые имена и события.

В своих видео сержант утверждает, все проблемы украинской армии в том, что "никого из офицеров не учат быть управленцами".

"Они не ориентируются даже в азах управления большими коллективами. И тем не менее, именно они руководят военными коллективами, сравнимыми с очень крупными предприятиями", – заявил Маркус.

Конфликт с заместителем комбрига Иваном Шаламагой

По словам Маркуса, в конце апреля 2022 Ивану Шаламаге предложили стать комбатом 47-го отдельного стрелкового батальона. Тот, в свою очередь, предложил Маркусу стать главным сержантом. Валерий согласился, потому что у него уже "были идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное".

Однако Маркус работать начал, а Шаламага остался бездейственным, утверждает Валерий. По словам бывшего главного сержанта 47-й ОМБр, Иван присутствовал на отборе военных только в первый день, а дальше "просто уехал домой, потому что ему надоело". Шаламага также якобы не приобщался к решению проблем формирования, хотя ему "хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности", утверждает Валерий.

Маркус утверждает, что, в конце концов ему самому, а не Шаламаге, предложили командовать полком. Когда об этом сказали, Шаламагу "перекосило", говорит Маркус. По словам Валерия, именно у него, а не у Ивана "накопились контакты с высшим руководством, а также репутация, авторитет бойцов и командование", тогда как комбат якобы "затаил злобу" на главного сержанта, потому что у него "отбирали власть".

"Иван Шаламага – результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана и его подвиги", – утверждает Маркус.

Саботаж получения западного оружия

Маркус заявил, что командир 47-й бригады саботировал получение оружия от партнеров Украины. Хотя военный не назвал командира по имени, он заметил, что тот недолго занимал должность.

"Появление нового командира в нашем полку было частью грандиозного плана по отжиму полка, а победили мы – он был просто снят с должности. Мы стерли его из истории нашей воинской части и никогда не вспоминали. Даже не все бойцы 47-й бригады знают о существовании этого человека", – рассказал Маркус.

По его словам, указанный командир "саботировал вооружение западным оружием в прямом смысле".

"Ему раз приносят письмо на подпись. Он говорит, что здесь нужно изменить формулировку. Второй раз приносят с поправкой - говорит, что отступ вверху (письма) надо больше. Исправили. Приносят третий раз. Говорит, что нужно юристу показать. Затем у юриста какие-то претензии. А юрист – это его протеже. И так до бесконечности", – говорит Маркус.

В чем были мотивы командира, военный не объяснил. Но отметил, что из-за такого поведения начальника военные не получили "стратегически важное вооружение, о котором нашему государству полгода не удавалось договориться".

"Мы могли быть теми, кто бы способствовал этому процессу, в частности первыми, кто бы его применил. Но из-за нового командира мы просто упустили эту возможность. А из-за потерянного времени мы получили только половину", – рассказал Маркус.

Как сообщал OBOZ.UA, летом прошлого года Валерий Маркус написал рапорт на перевод на низшую должность. В документе он заявил о систематическом унижении сержантского корпуса, невозможности влиять на некомпетентность офицеров, а также публично оскорбил заместителя командира воинской части А4699 Ивана Шаламагу. Причем он назвал последнего "аморальным дегенератом".

Новым главным сержантом 47-й бригады "Магура" стал Виталий Аверин, позывной "Авер", до этого являвшийся главным сержантом одного из подразделений бригады.

Следует отметить, что в военной среде демарш Маркуса восприняли крайне отрицательно. Уже бывшего главного сержанта упрекали в том, что не стоит личные оскорбления переводить на деятельность бригады и тем более выносить их вообще. Также военные осудили Маркуса за оскорбление офицеров, заметив, что пока Валерий "писал книги и троллил политиков", нынешние командиры 47-й бригады воевали на фронте.