Главный мастер-сержант 47-й ОМБр 'Магура' Валерий Маркус публично оскорбил боевого офицера своей бригады: реакция общества

Главный сержант 47 бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт на перевод на более низкую должность. В документе он заявил о систематическом унижении сержантского корпуса, невозможности влиять на некомпетентность офицеров, а также публично оскорбил заместителя командира воинской части А4699 Ивана Шаламагу.

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Рапорт и комментарий к нему сержант опубликовал в своем Telegram-канале. В документе он объяснил свое решение и отдельным пунктом назвал Шаламагу "аморальным дегенератом", отметив, что пребывание с ним в одном коллективе унижает честь и достоинство самого Маркуса.

"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", – написал сержант.

Он добавил, что в то же время не может покинуть своих людей, поэтому попросил перевести его на более низкий пост.

Вышедший за пределы бригады скандал в среднюю плоскость уже вызвал значительный ажиотаж в сети. Украинцев огорчила новость о переводе Маркуса. В комментариях они начали писать о "совке", победившем в рядах украинской армии и вроде бы ее плохом качестве.

В то же время украинцев призвали не торопиться с выводами и "громкими" фразами. В частности, военное медиа "Кордон 91", заметило, что Маркус знаком с Шаламагой многие годы.

"Тот и пригласил его в 47 бригаду, но после начала контрнаступления у них разошлись взгляды на использование личного состава в боях", – отметило СМИ.

"Еще добавим, что Шаламага – грамотный офицер. Очень грамотный и уважаемый. Маркус – тоже грамотный сержант. Нам жаль, что конфликт вышел в публичное поле", – добавили в сообщении.

Лидер организации "С14" и военный Евгений Карась подчеркнул, что публичный конфликт между Маркусом и Шаламагой – только их дело.

"Но вижу как уже интернет-дивные батальоны начали обзывать Шаламагу "совковый офицер". Заткнись, уважаемые", – посоветовал Карась.

Он напомнил, что Шаламага в свои 25 лет уже получил звание капитана Вооруженных сил Украины, стал самым молодым командиром полка в истории украинской армии, а затем – заместителем командира бригады.

Украинский волонтер Роман Доник в Facebook также встал на защиту командования бригады, заметив, что там много достойных людей и посоветовал не делать преждевременных выводов, не зная сути дела.

"Перед тем, как набрасываться на руководство бригады, может узнаете, кто то такие и как такое могло случиться, что все пид*расы и только один кто-то Д'Артаньян?" – призвал он комментаторов.

Военкор Ганка Гарна также не осталась в стороне и в Facebook стала в защиту Шаламаги.

"Я к вам пришла, чтобы спросить, а с тех пор как это в армии сержант может публично позорить офицеров, и еще показать человека, которым я горжусь", – написала она.

"Я хочу вам доложить, что он весь путь своей службы народу Украины делал такую смерть врагам, что некоторым и не снилось. Он выполнял свои обязанности так, что аж гай шумел, и даже во время многочисленных перемирий, когда смерть врагам могло позволить не так много подразделений. Я не военная, я никогда не служила под командованием Бескида, но с 2018 года я смотрела на людей, которые служили под его командованием, потому что мы очень часто приезжали в его подразделения, я видела, как они воюют. Я видела, как Бескид командовал боями. Я видела, как он относится к подчиненным, и как подчиненные относятся к нему", – отметила журналистка.

Она подчеркнула, что гордится знакомством с Шаламагой.

"Бескид (позывной Шаламаги. - ред.) был и является для меня образцом украинца, националиста и командира, рожденного войной", – заверила Гарна.

Также она выразила непонимание причин выносить внутренний конфликт на публику и напомнила о "чести и достоинстве, уставе, субординации, порядках, дисциплине, тоже самое всеми любимое "согласно-соответственно", на котором держится армия в целом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде работник территориального центра комплектования избил женщину военнослужащего. В связи с этим инцидентом в Министерстве обороны было принято решение об увольнении старшего офицера Закарпатского ТЦК из состава Вооруженных сил Украины.

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