Скандал в МСЭК: сколько фейковых инвалидностей уже отменили

Медико-социальных экспертных комиссий с января 2025 года уже "не будет как юридических лиц". А пока идет процесс реорганизации работы МСЭК, правоохранители осуществляют проверку документов об инвалидности, которые ранее выписывали эти комиссии. Уже есть результаты.

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Как сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, правоохранительные органы уже передали Минздраву более 2000 дел о сомнительной инвалидности. Половину из них в Минздраве уже рассмотрели.

"Смотрите: в каждой системе есть люди, паразитирующие на системе. Для (борьбы с ними) в стране создана большая сеть правоохранительных и антикоррупционных органов. Де-факто мы с ними сотрудничаем", – отметил министр.

По его словам, из тех дел о сомнительной инвалидности, которые переданы в министерство, подчиненные Ляшко рассмотрели почти тысячу. Из этой "почти тысячи" министерство упразднило инвалидность 188 человек. Еще 388 случаев передано на рассмотрение научно-исследовательского института Минздрава.

Господин Ляшко подчеркнул: "все рано или поздно становится очевидным". Соответственно, министр призвал врачей в экспертных группах, которые будут устанавливать инвалидность вместо МСЭК, работать в рамках правового поля.

Глава Минздрава добавил, что уже определен перечень диагнозов, по которым инвалидность будет устанавливаться один раз и навсегда, чтобы "не было необходимости приходить раз в год или раз в два года на пересмотры".

Как сообщал OBOZ.UA, хотя МСЭК в Украине и будут ликвидированы уже с января, все выводы МСЭК по инвалидности, изданные до 31 декабря 2024 года, будут оставаться в силе.

Также после реформы социального страхования все выплаты для лиц с инвалидностью в Украине останутся в силе. В то же время, максимальный размер страховой выплаты в случае несчастного случая на производстве увеличится до 40 тысяч гривен, а оплачиваемые больничные продлятся до 14 месяцев.