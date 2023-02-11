''Скамья в Гааге будет вся ваша'': неадекватному Медведеву ответили в сети на новый поток желчи

Неадекватный российский политик Дмитрий Медведев выкатил новый поток агрессии в отношении всего цивилизованного мира. Он буквально взорвался в истерике после визита президента Украины Владимира Зеленского в ряд европейских стран.

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Путинский прихвостень в очередной раз показал свой жалкий уровень "дипломатии", на что ему напомнили, что за все содеянные преступления придется нести ответственность. На новый поток желчи Медведева отреагировали пользователи Twitter.

Показывая свой ничтожный уровень, Медведев принялся оскорблять украинского президента и европейских политиков. В очередной раз неадекват переложил ответственность за войну, развязанную Россией, на США, заявив, что, мол Америка "принесла европейцам проблемы".

В больном воображении Медведева европейские страны "растворяются под натиском эмигрантов". При этом он пожаловался, что страны Балтии и Польша якобы "обслуживают" интересы Америки.

В сети предположили, что весь этот бред Медведев пишет для диктатора Владимира Путина, чтобы угодить своему хозяину. Также люди отметили, что с каждым новым постом политик "отрицательно эволюционирует".

Другие пользователи соцсети отметили, что кроме оскорблений лидеров разных стран и поддержки путинской войны Медведев ни на что не годится. Также неадеквата заверили, что скамья подсудимых Международного уголовного суда в Гааге его уже ждет.

Кроме того, в сети отметили, что абсурдные посты Медведева читать сложно. К тому же политика страны-террориста упрекнули в нетолерантности и расизме по отношению к другим национальностям.

Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взорвался в очередной истерике с угрозами применения против Украины "всех видов оружия". Также он "напугал", что в случае ударов по временно оккупированному Крыму "никаких переговоров не будет".

Ранее сообщалось, что Медведев, известный своими агрессивными взглядами и хамскими высказываниями в отношении Украины, размечтался о разделении нашей страны, как это было с Кореей.

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