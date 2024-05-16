'Ситуация критическая': экс-министр объяснил, чем вызван резкий дефицит в энергосистеме Украины

Отключение света в Украине, введение графика аварийных отключений электроэнергии обеспечивают стабильность энергосистемы страны. Это самая жесткая мера влияния на потребителей, но только она позволяет удержать энергосистему Украины от тотального блекаута, на который рассчитывает агрессор.

Об этом в новом выпуске программы OBOZ.Talk рассказал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков. Он отметил, что сейчас в Украине критическая ситуация из-за существующего дефицита в энергосистеме.

"Агрессор пытался и пытается уничтожить электроэнергетический комплекс Украины. Оккупирована Запорожская атомная станция. Разрушена Каховская ГЭС. Было очень много ударов по ДнепроГЭС, она не работает. И почти все тепловые электростанции, работающие на угле. Поэтому ситуация очень сложная. У нас дефицит в энергосистеме генерирующих мощностей, и дефицит не сбалансирован", – отметил Плачков.

"Пока Украине помогают европейские партнеры. Но ситуация крайне сложная, тяжелая, я бы сказал, критическая", – отметил эксперт. По его словам, сейчас потребление электричества выросло из-за низких температур.

Плачков уточнил, что "энергетики работают, чтобы удержать энергосистему сегодня, и максимальным образом подготовиться к осенне-зимнему максимуму потребления".

"Если мы в мирные времена входили в осенне-зимний максимум с запасом прочности, например, до 40 процентов – то есть 40 процентов оборудования было в резерве – в прошлый осенне-зимний максимум мы входили с запасом прочности в 5, максимум 8 процентов. А сейчас у нас минус 20, минус 30 процентов", – объяснил эксперт.

Плачков также посоветовал "всем нам как потребителям относиться к отключениям света с пониманием" и экономить электроэнергию. Но главное – оплачивать счета за свет, чтобы у энергетиков были средства на восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 16 мая введены новые графики стабилизационных отключений для всех регионов. Продолжительность отключения зависит от региона и города. При этом ситуация может улучшиться на следующей неделе, 20-26 мая. Правда, полностью без отключений обойтись не получится.

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