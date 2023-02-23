Блог | Наталья Юсупова: Ситуация крайне тяжелая: на фронт нужны носилки и обезболивающие
На фронте продолжаются ужасные бои.
ВСУ отражают нескончаемые атаки окупантов.
Кровопролитные бои, потери и очень много тяжелораненых.
Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте!
Бойцы просят помощи на фронт.
Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два – 200 тыс. грн и три по 115 тыс. грн
Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила -103 тыс. грн, еще надо выкупить 8 штук
Две рации Моторола, счет на 68 тыс. грн, это очень срочно
Один монокулярный прицел – 39 тыс. грн
Лекарства, обезболивающего не хватает, заказала счет на 28 тыс. грн
Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук
Люди, мы очень просим Вас всех помогать, потому что ситуация очень тяжелая!!!
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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