Блог | Наталья Юсупова: Ситуация крайне тяжелая: на фронт нужны носилки и обезболивающие

На фронте продолжаются ужасные бои.

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ВСУ отражают нескончаемые атаки окупантов.

Кровопролитные бои, потери и очень много тяжелораненых.

Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте!

Бойцы просят помощи на фронт.

Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два – 200 тыс. грн и три по 115 тыс. грн

Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила -103 тыс. грн, еще надо выкупить 8 штук

Две рации Моторола, счет на 68 тыс. грн, это очень срочно

Один монокулярный прицел – 39 тыс. грн

Лекарства, обезболивающего не хватает, заказала счет на 28 тыс. грн

Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук

Люди, мы очень просим Вас всех помогать, потому что ситуация очень тяжелая!!!

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