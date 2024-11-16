Ситуация изменится коренным образом: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе

В Украине идет похолодание. Однако к среде, 20 ноября, а также в ближайшие выходные, 16-17 ноября, можно ожидать достаточно комфортную погоду для этого времени года.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она добавила, что в ближайшее время ситуация изменится коренным образом.

"Выходные дни и первые дни следующей недели температура у нас будет немного выше, чем та, которая есть сейчас. Преобладает погода без осадков, мы ожидаем даже солнечных прояснений. Поэтому выходные будут относительно спокойными и относительно комфортными как для ноября", – отметила Птуха.

Она рассказала, что в эти дни ночная температура может колебаться от +4 до -2 градусов, дневная на уровне +3...+9 градусов, "в воскресенье воздух на территории Украины может прогреться даже до +11 градусов". При этом осадков не прогнозируется.

"Только в ближайшую ночь, на 16 ноября, на востоке и юго-востоке Украины, а в понедельник также в западных областях возможен небольшой дождь, лишь местами с мокрым снегом", – добавила синоптик.

Также она подчеркнула, что уже со среды в Украину придут морозы до -6 градусов. Потому что с 20 ноября синоптики предполагают существенную перестройку синоптических процессов.

"Преобладает поле пониженного давления, которое обеспечит поступление атмосферных фронтов - достаточно активных, с осадками. Поэтому последняя декада ноября приготовила нам более влажную, более динамичную погоду с осадками разной фазы и разной интенсивности", – рассказала Наталья Птуха.

По ее словам, уже 21-23 ноября ожидается наиболее ощутимое понижение температуры – "и днем, и в ночные часы температура будет от +3 до -3 градусов, в западных областях вообще -1… -6 градусов", – предупредила синоптик.

Однако на юго-востоке будет оставаться относительно теплая погода, +1…+7 градусов в дневные часы.

"Что дальше? 23-25 ноября похолодание может нарастать. В тех регионах, где были ночные морозы, они останутся, в то же время на юге и на востоке ночь будет морозной, до 0… -6 градусов. Днем в большинстве регионов Украины также будет достаточно прохладно, 0…+6 градусов", – рассказала Птуха.

В то же время, синоптик подчеркнула, что прогноз на эти даты следует уточнять, ведь "эти значения ориентировочные и будут корректироваться с приближением этих дат".

Ранее Наталья Птуха рассказала о том, что на следующей неделе с 20 ноября погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.

Как сообщал OBOZ.UA, в выходные в Украине ожидается потепление до +11 градусов, но уже с середины следующей недели погодные условия существенно изменятся. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и даже вьюги, говорит синоптик Наталья Диденко.

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