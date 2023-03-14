''Сиротой остался маленький сын'': в боях за Бахмут погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне за независимость Украины погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будькив, что на Львовщине. Защитник принял последний бой с врагом в Донецкой области – под Бахмутом.

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Сиротой остался маленький сын воина. О потере сообщил глава Давыдовской территориальной громады Владимир Керницкий в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Только недавно мать Игоря рассказывала, как гордится своим сыном и как переживает за него. А сегодня имеем грустное известие о его смерти..." – написал он.

По его словам, защищая Украину от российских оккупантов на фронте, Игорь Илечко получил не совместимое с жизнью ранение в боях под Бахмутом.

Чиновник выразил искренние соболезнования всем родным и близким Героя.

"Сиротой остался маленький сынишка… Вечная память!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погиб командир роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" Александр Басалыга (позывной "Монгол"). Герой имел звание старшего лейтенанта, защищал родную землю на фронте с 2014 года.

Также в боях против оккупантов под Бахмутом погиб воин Виктор Стасюк из Винницы. Он в первые часы с начала полномасштабного вторжения записался добровольцем в тероборону, а затем отправился защищать Украину на фронте.

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