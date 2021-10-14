Синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу: где будет теплее всего. Карта

Погода в Украине в пятницу, 15 октября, будет облачной с прояснениями. В нескольких областях страны прогнозируют небольшие дожди.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на странице Украинского Гидрометцентра в Facebook. Как сообщается, небольшие осадки возможны ночью в южных регионах страны, на остальной территории – сухо.

Наиболее солнечно будет в западных регионах, южных, а также в Чернигове, Виннице, Харькове и в Луганске.

Утром и ночью также прогнозируют туман. В частности, на западе, востоке и в Винницкой области. Ветер юго-западный, на юге и востоке страны – северо-восточный, 7-12 м/с.

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Столбики термометров поднимутся днем до +15 градусов, а ночью опустятся до -1 градуса. В частности, во Львове днем будет +13..+15, а ночью -1..+1 градус; в Харькове днем +11..+13, а ночью +2..+4; в Одессе днем +12..+14, а ночью +7..+9.

Погода в Киевской области 15 октября будут солнечной и без осадков. Температура днем +12.. +14 градусов, а ночью -1..+3 градуса (в Киеве +2..+4). Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские синоптики спрогнозировали, какой будет погода зимой 2021-2022 годов. Они рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов и снега.