Синоптики уточнили, на сколько в четверг потеплеет в Украине и где. Карта погоды

Погода в Украине в четверг, 21 января, в большинстве областей будет ясной, местами с осадками. Ночные морозы ослабнут, а днем ожидается плюсовая температура.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Теплее всего будет на западе и востоке (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Днем небольшой снег, местам с дождем, пойдет на севере страны и в Житомирской области. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 15 мороза, на востоке -19 -24, в западных и местами южных областях от 0 до 3 мороза.

Днем по стране ожидается от 0 до 8 тепла, на северо-востоке от 4 до 10 мороза.

В Киеве погода будет солнечной, ночью -9 -11, днем до +1.

На своей странице в Facebook синоптик уточнила, что морозы пока отступают, а в большинстве областей температура поднимется до 0 и выше. Холодно будет еще на востоке и в областях, которые прилегают к этому региону.

Так, ночью в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях до 15-24 градусов мороза, а днем -4 -10.

При этом на западе воздух прогреется до +7. На остальной территории ожидается постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.

Серьезных осадков не прогнозируется.

В Киеве в ближайшую ночь морозно – 8-10 градусов, но днем потеплеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Голеня заявила, что в Украину идет потепление до +10.