Синоптики уточнили, где в воскресенье потеплеет: прогноз погоды в Украине. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет преимущественно солнечной, за исключением нескольких областей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. По прогнозу, дневные "плюсы" охватят большинство регионов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Снег ожидается только на северо-востоке страны, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью в части северных, центральных и западных областей будет колебаться от 1 до 5 мороза, на востоке и местами западе -6 -8.

Днем в западных, северных, центральных и южных областях – от 2 до 4 тепла, на востоке от 0 до 1 тепла.

Погода в Киеве днем солнечной, ночью от 0 до 2 мороза, днем +1 +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик спрогнозировал потепление в Украине – температура воздуха ночью будет минусовой, днем – плюсовой.