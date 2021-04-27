Синоптики предупредили украинцев о сильных заморозках в среду: по каким областям ударят
1 минута
Погода в Украине в среду, 28 апреля, будет ясной и солнечной во всех регионах.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также ожидаются сильные заморозки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, на востоке и юге +2… +6.
Днем по стране ожидается от 10 до 16 тепла.
В Киеве ночью похолодает до -2, а днем температура повыситься до +13.
Сильные заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов прогнозируют почти по всей стране и в юго-восточной части от 0 до 5 градусов на поверхности грунта.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху в Украине потеплеет до 23 градусов, но местами могут пойти дожди.