Синоптики предупредили украинцев о сильных заморозках в среду: по каким областям ударят

Погода в Украине в среду, 28 апреля, будет ясной и солнечной во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также ожидаются сильные заморозки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, на востоке и юге +2… +6.

Днем по стране ожидается от 10 до 16 тепла.

В Киеве ночью похолодает до -2, а днем температура повыситься до +13.

Сильные заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов прогнозируют почти по всей стране и в юго-восточной части от 0 до 5 градусов на поверхности грунта.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху в Украине потеплеет до 23 градусов, но местами могут пойти дожди.