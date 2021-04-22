Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине: когда их ждать

В Украине с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности грунта.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Температура снизится до -5.

Так, ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 числа они охватят всю Украину, кроме юга. Ожидается от 0 до 3 градусов, объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Также 24 апреля в центральных, а 25-27 числа и в южных областях заморозки на поверхности грунта от 0 до 5 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Напомним, что 22 апреля в большинстве областей Украины пойдут дожди с грозами. Лишь в нескольких регионах сохранится солнечная погода.

При этом температура воздуха днем достигнет 18 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Украинские Карпаты засыпало снегом, из-за чего была ограничена видимость. Температура воздуха снизилась до -3.