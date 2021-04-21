Грозы охватят почти всю Украину в четверг: каким областям повезет с солнечной погодой. Карта

Погода в Украине в четверг, 22 апреля, будет дождливой и с грозой в большинстве областей.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. По прогнозу, солнечная погода сохранится только в центре, на юге и на северо-востоке (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в западных, Винницкой, северных и юго-восточных областях, местами грозы. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 7 тепла, днем +12… +18.

В Киеве также солнечно, ночью +5… +7, днем от 15 до 17 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Украинские Карпаты засыпало снегом, из-за чего была ограничена видимость. Температура воздуха снизилась до -3.