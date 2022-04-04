Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на Пасху 2022

На Пасху, которая в этом году выпадает на воскресенье, 24 апреля, погода в Украине ожидается прохладной. Также прогнозируются дожди, местами с грозами.

Об этом рассказала начальник агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии изданию Realist. По ее словам, среднемесячная температура в апреле составит +9…+13 градусов.

"В начале апреля 2022 года в Украине ожидается колебание температуры воздуха на 2-4 градуса выше нормы", - сказала Адаменко.

Далее она будет днем повышаться до +12… +17, а ночью опускаться до 0… -2 градуса. Во время похолоданий в апреле зачастую бывают заморозки. В частности, они могут достигать -5…-10 градусов.

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В Христово Воскресенье же на большей части нашей страны ожидаются дожди. Сильные осадки будут на западе, при этом они будут ослабевать по мере продвижения на восток. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях погода 24 апреля будет пасмурной, но без дождя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине резко повысится температура. В отдельные дни ожидается до 20 градусов тепла. Уже в первой декаде месяца можно ожидать потепления. Но в некоторые дни еще будет пасмурная погода и дожди.

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