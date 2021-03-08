Синоптик предупредила о морозах до минус 10 в Украине. Карта

Во вторник, 9 марта, в Украине ожидается антициклональний характер погоды. Местами в регионах похолодает до -10 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу в центральных областях Украины повсеместно будет сухо, даже солнечно, однако холодно. Ночью -5...-8 градусов, днем ​​около нуля.

На западе Украины осадков не предвидится. Ночью -4...-7 градусов, днем ​​-2...+2. На востоке также без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. После заката похолодает до -5...-10 градусов, днем ​​-3...+2 градуса.

В северных регионах также ни снега, ни дождя не предвидится. Ночью ожидается -5...-10 градусов, днем ​​около нуля. В Сумской и Черниговской областях местами -2...-4 градуса.

На юге страны без осадков. Ночью -1...-4 градуса, днем ​​+4...+7 градусов.

В Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5...-7 градусов, днем ​​около нуля. Ветер северо-западный, без существенных осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова дала прогноз на март в Украине.