Синоптик предупредила о ливнях перед Новым годом в Украине
Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается сильный дождь и мокрый снег практически на всей территории страны.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook, температура воздуха в течение дня будет +5 +9 градусов, на юге +7 +14 градусов.
На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее – днем 0 +4 градуса, ночью минусовая температура.
В Киеве 29 декабря прогнозируют сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, днем без существенных осадков.
"Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем в столице столбики термометров подскочат до +5 +7 градусов!" – отметила Диденко.
Синоптик добавила, что к концу 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год на всей территории Украины снега не будет, но пойдет дождь и потеплеет.