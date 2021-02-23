Синоптик предупредил о морозах до -20 в Украине. Карта

В Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет в страну заморозки до -8 градусов, а в конце февраля возможны морозы до -20.

Об этом в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его прогнозу, местами по стране пройдет небольшой снег.

Синоптик добавил, что 25-26 февраля ожидается новый атлантический циклон с туманами и небольшими дождями, что будет прорываться вглубь Европейского континента.

"В Черкасской области температура повысится до 2-7 градусов тепла. Такие "соревнования весны с зимой" будут продолжаться и в начале марта", – отметил он.

Также Постригань добавил, что в последние 30 лет приход метеорологической весны изменился на более ранний срок – 28 февраля. При этом, 1 раз в 4-5 лет в конце февраля еще возможны морозы до -15-20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Укргидрометцентра Николай Кульбида сказал, что в Украине после сильных морозов начнется потепление, которое фактически будет означать приход весны.