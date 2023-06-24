Синхронизация с энергосистемой ЕС открыла много возможностей для развития ВИЭ в Украине - Тимченко для CNN

Присоединение украинской энергосистемы к европейской открыло для Украины много возможностей для строительства большего количества возобновляемых источников энергии (ОДЭ – ред.).

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Об этомсообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому телеканалу CNN.

"Одно из самых главных событий прошлого года – это присоединение украинской энергосистемы к европейской. Сегодня мы физически часть европейской энергосистемы. Это открывает для Украины много возможностей, чтобы строить больше возобновляемых источников энергии, в том числе и для экспорта электроэнергии в Европу для поддержки энергобезопасности", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что даже в условиях войны ДТЭК смог за 7 месяцев построить новую ветроэлектростанцию мощностью 114 МВт.

"Мы называем это символом устойчивости и символом нашего будущего. Символом будущего украинского энергосектора и нашей страны", – подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, 22 мая ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС. В будущем она станет самой большой в Восточной Европе с общей мощностью 500 МВт.

Ранее на этой неделе генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время Ukraine Recovery Conference в Лондоне отметил, что компания планирует построить в Киевской области первую в Украине инфраструктуру "умных" электросетей Smart Grid.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова объявила о планах провести послевоенную реконструкцию энергетической инфраструктуры в районах вокруг Киева путем строительства "умной" сети Smart Grid, способной выдержать вызовы войны и способной ускорить энергетическую трансформацию Украины.