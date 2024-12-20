Сине-желтое послание врагу: на оккупированном Левобережье Херсонщины продолжается мирное сопротивление

Проукраинские жители оккупированного левобережья Херсона продолжают оказывать мирное сопротивление, развешивая сине-желтые ленты в общественных местах. Таким образом люди демонстрируют несокрушимость духа и веру в деоккупацию.

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Это своеобразный символ поддержки Украины и проявление гражданской позиции в условиях российской оккупации. Также сине-желтая лента – это послание поддержки украинским защитникам.

Риски распространения лент чрезвычайно высоки. Местные жители подвергаются опасности преследования, задержаний и репрессий со стороны оккупационных властей. Однако это не останавливает людей, а наоборот, усиливает их решительность и солидарность. Каждый прикрепленный сине-желтый символ – это демонстрация того, что украинцев невозможно покорить силой.

"Сине-желтая лента – не просто кусочек ткани, это послание оккупантам: мы здесь, мы непреодолимы, наша любовь к Украине сильнее любых препятствий. Каждая лента – это небольшой вклад в большое дело – капля сопротивления, которая превращается в могучую реку свободы. Таким образом, акция демонстрирует устойчивость и единство украинского народа, на каком бы берегу Днепра они не жили", – прокомментировал Нисар Ахмад, основатель БФ Support Kherson.

Этой осенью на оккупированном левобережье Херсонской области местные жители уже распространили более тысячи сине-желтых лент. Помогают в этом волонтеры благотворительного фонда Support Kherson.

Сопротивление с лентами, напоминающими украинский флаг, на оккупированных территориях началось еще в 2022 году и будет продолжаться, пока оккупанты не освободят незаконно занимаемые территории.