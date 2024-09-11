'Симфония Крыма. Возвращение': в городах Украины впервые прошли концерты крымскотатарской симфонической музыки

Большим концертом в Киеве завершился всеукраинский благотворительный тур "Симфония Крыма. Возвращение", охвативший 18 городов и более 10 000 зрителей. Впервые в истории крымскотатарская симфоническая музыка звучала по всей стране, от Ужгорода до Днепра, от Чернигова до Одессы.

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Национальный президентский оркестр под руководством дирижера Дилявера Османа исполнял композиции одной из самых ярких современных крымскотатарских композиторов Эльвиры Эмир. Среди них "Крымские узоры", Симфония №2 "Avdet" (Возвращение) и Ода "О мой святой народ!".

Следует отметить, что Эльвира Эмир является одной из немногих женщин-композиторов в крымскотатарской культуре, что само по себе является исключительным фактом. Ее музыка ощутимо укоренена в крымскотатарском мелосе, неповторимом по своему колориту. Вместе с тем ее стиль, кроме национальных фольклорных традиций, гармонично сочетает некоторые стилевые явления музыкального модернизма ХХ века, в частности неоромантизм и импрессионизм. Симфонии композитора – мощные и масштабные, они поражают уровнем драматизма и широтой музыкального "дыхания". Безусловно, их автор – самобытный и глубокий композитор, а ее музыка стоит представления на крупнейших концертных площадках мира.

В исполнении автора проекта "Симфония Крыма. Возвращение", мастера художественного слова Александра Рудько также прозвучала поэзия польского классика Адама Мицкевича – стихи из цикла "Крымские сонеты" (в переводе Максима Рыльского), написанные художником под впечатлением от его двухмесячного путешествия по Крыму.

Выступления сопровождались видеорядом, визуально освещавшим ключевые события жизни крымскотатарского народа за последние 250 лет: от времени хана Крыма Герая и присоединения Крыма к России, первой волны миграции до депортации крымских татар в 1944 году, аннексии Крыма и полномасштабного вторжения.

Александр Рудько рассказал, что идея проекта родилась еще до начала полномасштабного вторжения. Главным мотивом было распространить в медиапространстве тезис "Крым и Украина": "Мне захотелось создать культурный продукт, который акцентирует внимание на том, что Крым – это Украина. И как раз сонеты Адама Мицкевича, они очень четко передавали мои чувства, человека, не имеющего непосредственного отношения к Крыму. В них очень хорошо показан взгляд незаангажированного человека на Крым, на его историю и культуру".

Дирижер и музыкальный руководитель проекта "Симфония Крыма. Возвращение" Дилявер Осман рассказал: "Для меня этот проект имеет особое значение. Наша миссия – сделать все, чтобы люди, проживающие в Крыму, чувствовали нашу поддержку. А для тех, кто живет на материковой части Украины, через поэзию и музыку показать всю красоту нашего Крыма. Это наша земля, и мы должны объединяться в совместной борьбе ради освобождения наших граждан из оккупации, в которой они оказались после 2014 года. Каждый на своем месте должен делать все, чтобы приблизить победу над врагом и помочь вернуться на родную землю всем тем, кто вынужден был ее оставить после вражеского нашествия. Мы мечтаем о концертах после победы Украины на деоккупированных территориях, и обязательно в Бахчисарае, и уверены, что этот проект стал весомым вкладом в культурную дипломатию, способствуя укреплению имиджа Украины как неотделимой части европейского культурного и исторического пространства".

"Всеукраинский тур стал мощным инструментом единения украинцев. Благодаря музыке, силе слова и эмоциональным видео тур не только поднял боевой дух, но и напомнил каждому украинцу о нашей несокрушимости и стремлении к свободе, – рассказывает Светлана Евдокименко, куратор тура. – Наш проект стал ярким свидетельством того, что украинская культура непобедима и продолжает жить даже в самые сложные времена".

Гастрольный тур реализован Национальным президентским оркестром и ОО "Культурно-художественный фонд DUSHA UA" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Меджлиса крымскотатарского народа, телеканала АТР, сети ресторанов крымскотатарской кухни "Мусафир" и "Хаджибей".