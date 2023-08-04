Силы обороны на Лиманском направлении получили помощь от Фонда 'Мир и Ко'

Силы обороны Украины получили компьютерную технику от благотворителей, которая необходима для выполнения боевых задач в Донецкой области.

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О помощи защитникам рассказали в волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".

"На этот раз отчитываемся о передаче быстрого компактного компьютера и ноутбука в одно из подразделений ДШВ, и еще один ноутбук для подразделения ТРО, работающих на Лиманском направлении", – рассказали волонтеры.

Благотворители уверены, что современная война требует современных технологий.

"Фонд иногда закупает такую технику, но для этого нужно иметь определенные ресурсы. Поэтому на самом деле большая часть этой техники поступает к нам от друзей и партнеров, которые находятся в Украине и за ее пределами. И это огромная и ощутимая помощь", – рассказали в волонтерской организации.

Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании:

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Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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